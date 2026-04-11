Balade poétique Devant le bar l’Excuse Bagnères-de-Bigorre
Balade poétique Devant le bar l’Excuse Bagnères-de-Bigorre jeudi 23 avril 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Balade poétique
Devant le bar l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Balade poétique jeudi 23 avril de 15h à 16h30 à Bagnères. Lecture de textes en pleine nature avec Roland Gérard. Rendez-vous à la statue de la Muse. Participation libre au profit d’Amnesty International.
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Devant le bar l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35
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English :
Poetry walk Thursday April 23 from 3 to 4:30 pm in Bagnères. Nature reading with Roland Gérard. Meet at the statue of the Muse. Free participation in aid of Amnesty International.
L’événement Balade poétique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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