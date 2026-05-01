Atelier d’écriture au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre
Atelier d’écriture au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre mercredi 27 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier d’écriture
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27 21:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier gratuit
Inscription indispensable par téléphone
(8/9 personnes maximum)
.
au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free workshop
Telephone registration essential
(8/9 people maximum)
L’événement Atelier d’écriture Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Ateliers La Pause Végétale Jardinière de cuisine BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 16 mai 2026
- Balade Rencontre avec les plantes Lieu communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre 19 mai 2026
- Présentation d’herbiers patrimoniaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 19 mai 2026
- Ciné Culte Monsieur Klein BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 20 mai 2026
- Ateliers La Pause Végétale Bougies florales BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 20 mai 2026