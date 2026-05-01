Atelier d’écriture au salon de lecture Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Atelier d’écriture

au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27 21:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier gratuit

Inscription indispensable par téléphone

(8/9 personnes maximum)

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au salon de lecture BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 97 47 99

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English :

Free workshop

Telephone registration essential

(8/9 people maximum)

L’événement Atelier d’écriture Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65