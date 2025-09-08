Ciné Culte Monsieur Klein BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte Monsieur Klein

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

2026-05-19

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Monsieur Klein Joseph Losey 1976, France.

Synopsis

Paris, 1942. Robert Klein, marchand d’art prospère, profite de la spoliation des biens juifs sous l’Occupation. Mais lorsqu’il découvre qu’un autre homme du même nom, juif, est recherché par la police, son existence bascule dans une spirale d’angoisse et de soupçon.

Pourquoi c’est culte ?

Un chef-d’œuvre troublant sur l’identité, la culpabilité et la compromission sous Vichy. Porté par un Alain Delon glaçant et une mise en scène implacable de Joseph Losey, Monsieur Klein est l’un des films les plus marquants du cinéma français des années 1970, Lion d’or à Venise en 1976.

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

English :

Presented by the association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Monsieur Klein ? Joseph Losey ? 1976, France.

Synopsis:

Paris, 1942. Robert Klein, a prosperous art dealer, profits from the spoliation of Jewish property during the Occupation. But when he discovers that another man of the same name, a Jew, is wanted by the police, his life is thrown into a spiral of anguish and suspicion.

Why is it a cult hit?

A disturbing masterpiece about identity, guilt and compromise under the Vichy regime. Carried by a chilling Alain Delon and Joseph Losey?s implacable direction, Monsieur Klein is one of the most influential films of French cinema in the 1970s, winning the Golden Lion at Venice in 1976.

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by an audience discussion.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

Monsieur Klein ? Joseph Losey? 1976, Frankreich.

Synopsis:

Paris, 1942. Robert Klein, ein erfolgreicher Kunsthändler, profitiert von der Enteignung jüdischen Eigentums während der Besatzung. Doch als er herausfindet, dass ein anderer Mann mit demselben Namen, ebenfalls Jude, von der Polizei gesucht wird, gerät sein Leben in eine Spirale aus Angst und Verdacht.

Warum ist es Kult?

Ein verstörendes Meisterwerk über Identität, Schuld und Kompromisse in der Vichy-Zeit. Monsieur Klein, der von einem eiskalten Alain Delon und Joseph Loseys unerbittlicher Regie getragen wird, ist einer der bedeutendsten Filme des französischen Kinos der 1970er Jahre und wurde 1976 in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Vor der Vorstellung gibt es eine Präsentation des Films und anschließend eine Diskussion mit den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

Monsieur Klein ? Joseph Losey ? 1976, Francia.

Sinossi:

Parigi, 1942. Robert Klein, un ricco mercante d’arte, trae profitto dalla spoliazione delle proprietà degli ebrei durante l’occupazione. Ma quando scopre che un altro uomo con lo stesso nome, un ebreo, è ricercato dalla polizia, la sua vita viene gettata in una spirale di ansia e sospetto.

Perché è un cult?

Un capolavoro inquietante sull’identità, il senso di colpa e il compromesso sotto il regime di Vichy. Guidato da un agghiacciante Alain Delon e diretto in modo implacabile da Joseph Losey, Monsieur Klein è uno dei film più influenti del cinema francese degli anni Settanta, vincitore del Leone d’Oro a Venezia nel 1976.

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

Monsieur Klein ? Joseph Losey ? 1976, Francia.

Sinopsis:

París, 1942. Robert Klein, un próspero marchante de arte, se beneficia del expolio de propiedades judías durante la Ocupación. Pero cuando descubre que otro hombre del mismo nombre, un judío, es buscado por la policía, su vida se sumerge en una espiral de ansiedad y sospechas.

¿Por qué es un éxito de culto?

Una inquietante obra maestra sobre la identidad, la culpa y el compromiso bajo el régimen de Vichy. Protagonizada por un escalofriante Alain Delon e implacablemente dirigida por Joseph Losey, Monsieur Klein es una de las películas más influyentes del cine francés de los años 70, ganadora del León de Oro en Venecia en 1976.

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.

