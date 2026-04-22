Marche nordique & biodiversité au Vallon de Salut Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre
Marche nordique & biodiversité au Vallon de Salut Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre mercredi 27 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Marche nordique & biodiversité au Vallon de Salut
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:30:00
fin : 2026-05-27 20:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez le Vallon du Salut autrement lors d’une sortie mêlant marche nordique et nature. Entre escargots, chauves-souris et orchidées sauvages, explorez une biodiversité riche avec le club de gymnastique volontaire de plein air.
Tout public. Pas de dénivelé .
Rendez-vous communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
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English :
Discover the Vallon du Salut in a different way during an outing combining Nordic walking and nature. Between snails, bats and wild orchids, explore a rich biodiversity with the Club de Gymnastique Volontaire de Plein Air.
L’événement Marche nordique & biodiversité au Vallon de Salut Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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