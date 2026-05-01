Présentation d’herbiers patrimoniaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Présentation d’herbiers patrimoniaux

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:15:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Présentation de 3 herbiers patrimoniaux, notamment de Victor-Henri Bordère (1825-1889), botaniste originaire des Hautes-Pyrénées.

Animée par Gérard LARGIER, ancien directeur du CBN. Sur inscription

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BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Presentation of 3 heritage herbariums, notably by Victor-Henri Bordère (1825-1889), a botanist from the Hautes-Pyrénées.

Led by Gérard LARGIER, former director of the CBN. Registration required

L’événement Présentation d’herbiers patrimoniaux Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65