Atelier monotype BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Atelier monotype

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Création d’une planche d’herbier à partir de la technique du monotype.

Consignes Apporter des végétaux (feuilles, fleurs) de votre jardins ou ramassés autour de chez vous et prévoir des vêtements qui ne craignent rien.

Sur inscription

Pour information, les enfants jusqu’à 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Animé par les bibliothécaires .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Creation of a herbarium plate using the monotype technique.

Instructions: Bring plants (leaves, flowers) from your own garden or collected from around your home, and bring protective clothing.

Registration required

L’événement Atelier monotype Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65