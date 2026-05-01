Atelier monotype BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Atelier monotype BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mercredi 27 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier monotype
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Création d’une planche d’herbier à partir de la technique du monotype.
Consignes Apporter des végétaux (feuilles, fleurs) de votre jardins ou ramassés autour de chez vous et prévoir des vêtements qui ne craignent rien.
Sur inscription
Pour information, les enfants jusqu’à 11 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Animé par les bibliothécaires .
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
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English :
Creation of a herbarium plate using the monotype technique.
Instructions: Bring plants (leaves, flowers) from your own garden or collected from around your home, and bring protective clothing.
Registration required
L’événement Atelier monotype Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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