Balade Rencontre avec les plantes Lieu communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Balade Rencontre avec les plantes

Lieu communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:30:00

fin : 2026-05-19 12:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Balade Rencontre avec les plantes à Bagnères-de-Bigorre. Partez découvrir les plantes sauvages et leurs usages. 10h30-12h. 10€

Infos & inscriptions 06.21.06.23.42

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Lieu communiqué à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 06 23 42

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English :

Meet the plants walk in Bagnères-de-Bigorre. Discover wild plants and their uses. 10h30-12h. 10?

Info & registration: 06.21.06.23.42

L’événement Balade Rencontre avec les plantes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65