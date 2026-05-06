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Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Temple protestant

Adresse : 2 avenue Prosper Noguès 65200 Bagnères-de-Bigorre

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard Vendredi 26 juin, 17h00 Temple protestant Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Vernissage de l’exposition « Église Verte » avec invitation des autorités locales. Présentation du programme culturel et des travaux de restauration du temple avec Henri Parlier, histoire de la construction du temple par le pasteur Émilien Frossard, avec Alberte Vergez et Stéphane Rémy, présentation des planches en reliefs avec Nadine Portail.
Informations précises sur le site : https://espacefrossard.fr/

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Présentation de l’association aux élus et vernissage de l’exposition « Église verte ». patrimoine temple

Stéphane Rémy

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