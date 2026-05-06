Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre
Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre vendredi 26 juin 2026.
Présentation de l’agenda culturel de l’Espace Émilien Frossard Vendredi 26 juin, 17h00 Temple protestant Hautes-Pyrénées
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T17:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00
Vernissage de l’exposition « Église Verte » avec invitation des autorités locales. Présentation du programme culturel et des travaux de restauration du temple avec Henri Parlier, histoire de la construction du temple par le pasteur Émilien Frossard, avec Alberte Vergez et Stéphane Rémy, présentation des planches en reliefs avec Nadine Portail.
Informations précises sur le site : https://espacefrossard.fr/
Temple protestant 2 avenue Prosper Noguès 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@espacefrossard.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://espacefrossard.fr »}] [{« link »: « https://espacefrossard.fr/ »}]
Présentation de l’association aux élus et vernissage de l’exposition « Église verte ». patrimoine temple
Stéphane Rémy
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