Vagues Théâtre clown Tiers-Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Vagues Théâtre clown

Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Brillantine et Grenadine, deux clowns espiègles, embarquent les enfants dans une ballade aquatique et poétique. Comptines, éclaboussures et émotions au programme. Espace jeu dès 10h et 16h30. Réservation obligatoire, jauge limitée.

très jeune public ; à partir de 6 mois.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup de main

pour installer avant le spectacle, le matin à partir de 9h et pour le rangement après le spectacle (vers 18h).

Faites-nous signe si vous pouvez nous aider ! Merci beaucoup !! .

Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 58 46 16 bougetapomme65@gmail.com

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English :

Brillantine and Grenadine, two mischievous clowns, take children on a poetic water ballad. Rhymes, splashes and emotions are the order of the day. Play area from 10 a.m. and 4.30 p.m. Reservations essential, capacity limited.

L’événement Vagues Théâtre clown Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65