Vagues Théâtre clown Tiers-Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre
Vagues Théâtre clown Tiers-Lieux en Bigorre Bagnères-de-Bigorre mercredi 17 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Vagues Théâtre clown
Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Brillantine et Grenadine, deux clowns espiègles, embarquent les enfants dans une ballade aquatique et poétique. Comptines, éclaboussures et émotions au programme. Espace jeu dès 10h et 16h30. Réservation obligatoire, jauge limitée.
très jeune public ; à partir de 6 mois.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup de main
pour installer avant le spectacle, le matin à partir de 9h et pour le rangement après le spectacle (vers 18h).
Faites-nous signe si vous pouvez nous aider ! Merci beaucoup !! .
Tiers-Lieux en Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 58 46 16 bougetapomme65@gmail.com
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English :
Brillantine and Grenadine, two mischievous clowns, take children on a poetic water ballad. Rhymes, splashes and emotions are the order of the day. Play area from 10 a.m. and 4.30 p.m. Reservations essential, capacity limited.
L’événement Vagues Théâtre clown Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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