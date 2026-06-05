Projection du film documentaire “Les vieux” de Claus Drexel Rue Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Projection du film documentaire “Les vieux” de Claus Drexel

Rue Alfred Roland BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 20:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Drôles, émouvants, rebelles… Ce documentaire de Claus Drexel part à la rencontre de centenaires aux destins extraordinaires. Suivi d’un échange avec le public. Tarifs habituels du cinéma.

La médiathèque Simon Veil consacre cette année le mois de juin à la question du Bien Vieillir. Véritable enjeu de société, tant économique que démographique, nous sommes ou serons tous confrontés un jour à cette question. Et nous avons tous l’espoir d’aborder cette période de la vie avec sérénité.

Au travers de notre programmation exposition, projection, rencontres, débats, ateliers -, nous chercherons à porter un regard bienveillant et non dénué d’humour sur les vieux, de partager les points de vue et les vécus. Avec l’aide des partenaires que nous avons invités, professionnell.es du soin et du social et associations, nous aborderons les différentes problématiques liées à la vieillesse et les outils pour accompagner au mieux les seniors dans leur quotidien. .

Rue Alfred Roland BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Funny, moving, rebellious… This documentary by Claus Drexel meets centenarians with extraordinary destinies. Followed by a discussion with the audience. Regular cinema rates.

L’événement Projection du film documentaire “Les vieux” de Claus Drexel Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65