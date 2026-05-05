Ateliers La Pause Végétale Décoration murale BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Décoration murale BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre jeudi 25 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Décoration murale
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 11:00:00
fin : 2026-06-25 13:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Créez une décoration murale végétale avec Stéphanie à La Pause Végétale. 5 places max. Réservation 06 27 40 96 97.
Tarif 25€/p
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create a plant wall decoration with Stéphanie at La Pause Végétale. 5 places max. Reservations: 06 27 40 96 97.
Price: 25?/p
L’événement Ateliers La Pause Végétale Décoration murale Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Vide Grenier BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 8 mai 2026
- Etape 4 du Tour Auto 2026 Passage par la place Achille Jubinal Bagnères-de-Bigorre 8 mai 2026
- Ateliers La Pause Végétale Arbre à boutures BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026
- Ouverture du hall d’exposition BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026
- Balade naturaliste au Vallon de Salut Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre 9 mai 2026