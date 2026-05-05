Exposition Église Verte, Temple protestant, Bagnères-de-Bigorre

Exposition Église Verte 26 – 28 juin Temple protestant Hautes-Pyrénées

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Exposition Eglise verte

L’Église Protestante Unie de France des Hautes-Pyrénées organise une animation culturelle ouverte à tous autour de l’exposition « Église verte » qui sera installée dans le temple. Il s’agit de faire découvrir ce label œcuménique des églises chrétiennes qui sont engagées dans le soin de la Création (https://www.egliseverte.org/). Cette dynamique invite à s’engager sur le chemin de la conversion écologique. Elle est soutenus par les trois Églises chrétiennes (Conférence des évêques de France, Fédération protestante de France et Assemblée des évêques orthodoxes).

L’exposition sera visible du vendredi au dimanche.

Une animation sera organisée le dimanche 28 juin à 14h.

Elle se fera en petits groupes à partir d’un quizz dont les réponses sont à chercher dans les panneaux d’exposition. Cette animation se veut simple et conviviale A partir du partage des informations trouvées, elle permettra d’échanger nos points de vue et d’être sensibilisé aux actions concrètes qui peuvent être initiées.

Informations précises sur le site internet :

https://espacefrossard.fr/

Temple protestant 2 avenue Prosper Noguès 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « epudf65@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.egliseverte.org/ »}, {« link »: « https://espacefrossard.fr/ »}]

Animation culturelle ouverte à tous autour de l’exposition « Église verte » église verte

Église verte