Présentation d’herbiers patrimoniaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Présentation d’herbiers patrimoniaux BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mardi 19 mai 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Présentation d’herbiers patrimoniaux
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Présentation de 3 herbiers patrimoniaux, notamment de Victor-Henri Bordère (1825-1889), botaniste originaire des Hautes-Pyrénées.
Animée par Gérard LARGIER, ancien directeur du CBN. Sur inscription
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BAGNERES-DE-BIGORRE 4 R. Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
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English :
Presentation of 3 heritage herbariums, notably by Victor-Henri Bordère (1825-1889), a botanist from the Hautes-Pyrénées.
Led by Gérard LARGIER, former director of the CBN. Registration required
L’événement Présentation d’herbiers patrimoniaux Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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