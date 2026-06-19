Concert Rêveasongs à BIGOR’GEM Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert Rêveasongs

à BIGOR’GEM BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour la Fête de la musique, le chœur RêveAsongs (Aèle Musique) donne concert le dimanche 21 juin 2026 au GEM de Bagnères-de-Bigorre. À 19h, atelier vocal du GEM, suivi à 19h30 de la chorale, en duos et trios. Un beau moment musical à partager.

Programme

19h — Atelier vocal du GEM

19h30 — Chorale RêvAsongs, duos et trios

Infos pratiques

GEM, rue du 19 mars 1962, Bagnères-de-Bigorre

Renseignements Aèle Musique .

à BIGOR’GEM BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 81 19 52

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English :

For the Fête de la Musique, the R%EAveAsongs choir (A%E8le Musique) will give a concert on Sunday, June 21, 2026, at the GEM in Bagn%E8res-de-Bigorre. At 7:00 p.m., there will be a vocal workshop at the GEM, followed at 7:30 p.m. by the choir performing duets and trios. A wonderful musical moment to share.

L’événement Concert Rêveasongs Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65