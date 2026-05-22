Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Après une résidence de deux mois sur le territoire, entre ateliers de pratique artistique et partage autour de son univers photographique, Alice Delanghe réstitue son travail avec l’association Traverse.

Venez la rencontrer au temple protestant le 20 juin à partir de 18H.

Restitution en extérieur, repli dans le temple si mauvais temps. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.traverse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a two-month residency in the area, where she took part in workshops and shared her photographic universe, Alice Delanghe has resumed her work with the Traverse association.

Come and meet her at the Protestant church on June 20, starting at 6pm.

L’événement Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65