Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 20 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe
BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Après une résidence de deux mois sur le territoire, entre ateliers de pratique artistique et partage autour de son univers photographique, Alice Delanghe réstitue son travail avec l’association Traverse.
Venez la rencontrer au temple protestant le 20 juin à partir de 18H.
Restitution en extérieur, repli dans le temple si mauvais temps. .
BAGNERES-DE-BIGORRE Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact.traverse@gmail.com
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English :
After a two-month residency in the area, where she took part in workshops and shared her photographic universe, Alice Delanghe has resumed her work with the Traverse association.
Come and meet her at the Protestant church on June 20, starting at 6pm.
L’événement Sortie de résidence photo d’Alice Delanghe Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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