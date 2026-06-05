2 ° etape du CIC Tour Pyrénées Feminin étape Arrens Marsous Bagnères Arrivée à l’allée Jean Jaurès vers 14h Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

2 ° etape du CIC Tour Pyrénées Feminin étape Arrens Marsous Bagnères

Arrivée à l’allée Jean Jaurès vers 14h Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le CIC Tour Féminin des Pyrénées revient du 12 au 14 juin 2026 pour une 5ème édition au cœur des Pyrénées.

Course par étapes incontournable du cyclisme féminin en France, l’épreuve réunira 22 équipes sur trois étapes exigeantes, entre Saint-Jean-de-Luz, Mourenx, Bagnères-de-Bigorre, Nay et Jurançon.

Entre performance sportive, cols mythiques et valorisation du territoire, cette nouvelle édition confirme l’ambition du Tour faire rayonner le cyclisme féminin au plus haut niveau.

Consultez le livret de route ci-dessous pour connaître les détails de l’itinéraire .

Arrivée à l’allée Jean Jaurès vers 14h Allée Jean Jaurès Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The CIC Tour Féminin des Pyrénées returns from June 12 to 14 2026 for a 5th edition in the heart of the Pyrenees.

A not-to-be-missed stage race for women?s cycling in France, the event will bring together 22 teams over three demanding stages, between Saint-Jean-de-Luz, Mourenx, Bagnères-de-Bigorre, Nay and Jurançon.

With its blend of sporting performance, legendary mountain passes and regional appeal, this latest edition confirms the Tour?s ambition to promote women?s cycling at the highest level.

L’événement 2 ° etape du CIC Tour Pyrénées Feminin étape Arrens Marsous Bagnères Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65