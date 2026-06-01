Grand concert de l’Harmonie Bagnéraise Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre
Grand concert de l’Harmonie Bagnéraise Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre vendredi 19 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Grand concert de l’Harmonie Bagnéraise
Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Grand concert de l’Harmonie Bagnéraise accompagnée de l’Atelier des 12 Couleurs et de l’atelier théâtre du Centre Culturel théâtre, arts visuels et musique au programme !
Pour ce concert, l’Harmonie Bagnéraise s’associe à l’Atelier des 12 Couleurs, encadré par Magali Fabre, et à l’atelier théâtre du Centre Culturel Maintenon dirigé par Anaïs Fauth, autour de la célèbre nouvelle de Jean Giono L’Homme qui plantait des arbres.
Sur scène, les élèves de l’atelier donneront vie à une forêt poétique tandis que les enfants de l’atelier théâtre raconteront cette histoire intemporelle, accompagnés par les musiciens de l’orchestre d’harmonie.
La seconde partie du concert invitera le public à un voyage musical à travers les musiques qui ont marqué plusieurs générations films, séries télévisées et jeux vidéo. L’orchestre compte plus de cinquante musiciens.
Un spectacle intergénérationnel mêlant musique, théâtre et arts visuels. .
Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
A grand concert by the Harmonie Bagn%E9raise, accompanied by the Atelier des 12 Couleurs and the Cultural Center’s theater workshop: theater, visual arts, and music are all on the program!
L’événement Grand concert de l’Harmonie Bagnéraise Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-12 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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