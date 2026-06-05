Concert de l’Harmonie Bagnéraise à la halle aux grains Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert de l’Harmonie Bagnéraise

à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’homme qui plantait des arbres d’après Jean Giono et musiques de nos enfances. Avec l’Harmonie Capvern-Burg, l’Atelier des 12 Couleurs et les enfants du théâtre de l’Espace Maintenon.

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à la halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

L’homme qui plantait des arbres (The man who planted trees) by Jean Giono and music from our childhood. With l’Harmonie Capvern-Burg, l’Atelier des 12 Couleurs and children from the Espace Maintenon theater.

L’événement Concert de l’Harmonie Bagnéraise Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65