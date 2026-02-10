A la rencontre de George Sand et de son univers artistique

20 rue Gaston Cornavin Foëcy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

#CD18 Entre plume et crayon George Sand et l’art du dessin

Conférence George Sand et l’art du dessin avec la complicité du Musée George Sand et de la Vallée Noire 0 .

20 rue Gaston Cornavin Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 06 12 bibliotheque@foecy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Between pen and pencil: George Sand and the art of drawing

L’événement A la rencontre de George Sand et de son univers artistique Foëcy a été mis à jour le 2026-02-10 par BERRY