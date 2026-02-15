George Sand, 150 ans de modernité Foëcy

George Sand, 150 ans de modernité

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-30

2026-09-04

#CD18 Exposition sur George Sand créée par le musée George Sand et de la Vallée Noire

L’année 2026 marque le 150e anniversaire de la mort de George Sand, figure majeure du XIXe siècle.

À cette occasion, une exposition itinérante est créée par le musée George Sand et de la Vallée noire afin de célébrer son œuvre et de faire redécouvrir son héritage littéraire, artistique et politique. 0 .

20 rue Gaston Cornavin Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 06 12 bibliotheque@foecy.fr

#CD18 Exhibition on George Sand created by the George Sand and Black Valley Museum

