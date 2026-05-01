A la rencontre de Juliette Binet exposition Médiathèque Maurice Bedel Thuré

Thuré

A la rencontre de Juliette Binet exposition

Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 15:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-13 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-09

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Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 19 mediatheque.thure@grand-chatellerault.fr

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English : A la rencontre de Juliette Binet exposition

L’événement A la rencontre de Juliette Binet exposition Thuré a été mis à jour le 2026-05-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne