A la rencontre de Juliette Binet exposition Médiathèque Maurice Bedel Thuré
A la rencontre de Juliette Binet exposition Médiathèque Maurice Bedel Thuré mardi 12 mai 2026.
Thuré
A la rencontre de Juliette Binet exposition
Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 16:30:00
Date(s) :
2026-05-12
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Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 34 19 mediatheque.thure@grand-chatellerault.fr
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English : A la rencontre de Juliette Binet exposition
L’événement A la rencontre de Juliette Binet exposition Thuré a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne