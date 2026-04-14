Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme. Serres du lycée Thuré

Thuré

Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme.

Serres du lycée Rue du lycée Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

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Serres du lycée Rue du lycée Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 70 50 expl.thure@educagri.fr

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English : Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme.

L’événement Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme. Thuré a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne