Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme. Serres du lycée Thuré
Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme. Serres du lycée Thuré samedi 9 mai 2026.
Thuré
Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme.
Serres du lycée Rue du lycée Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
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Serres du lycée Rue du lycée Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 70 50 expl.thure@educagri.fr
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English : Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme.
L’événement Les Floricult’Thuré 2026 lycée agricole de Thuré et réseau Bienvenue à la Ferme. Thuré a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne