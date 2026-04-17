Commémoration du 8 mai Thuré, monument aux morts Thuré
Commémoration du 8 mai Thuré, monument aux morts Thuré vendredi 8 mai 2026.
Thuré
Commémoration du 8 mai
Thuré, monument aux morts Thuré Thuré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Commémoration du 8 mai Devoir de mémoire à Thuré
Monsieur le Maire, Dominique CHAINE, et l’ensemble du conseil municipal invitent les habitantes et habitants de Thuré à se joindre à la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945.
Venons nombreux pour honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre liberté et partager un moment de recueillement collectif.
Le programme du vendredi 8 mai 2026
• 10h45 Rassemblement place de la Liberté.
• 11h00 Cérémonie officielle au monument aux morts.
• 11h30 Moment de convivialité lors du vin d’honneur à la salle des mariages.
La cérémonie sera accompagnée en musique par la fanfare de l’Entente musicale Scorbé-Thuré.
Partageons ensemble ce moment d’histoire et de fraternité. ️
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Thuré, monument aux morts Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19 contact@ville-thure.fr
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English :
L’événement Commémoration du 8 mai Thuré a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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