Thuré

Commémoration du 8 mai

Thuré, monument aux morts Thuré Thuré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration du 8 mai Devoir de mémoire à Thuré

Monsieur le Maire, Dominique CHAINE, et l’ensemble du conseil municipal invitent les habitantes et habitants de Thuré à se joindre à la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945.

Venons nombreux pour honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour notre liberté et partager un moment de recueillement collectif.

Le programme du vendredi 8 mai 2026

• 10h45 Rassemblement place de la Liberté.

• 11h00 Cérémonie officielle au monument aux morts.

• 11h30 Moment de convivialité lors du vin d’honneur à la salle des mariages.

La cérémonie sera accompagnée en musique par la fanfare de l’Entente musicale Scorbé-Thuré.

Partageons ensemble ce moment d’histoire et de fraternité. ️

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Thuré, monument aux morts Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 86 19 contact@ville-thure.fr

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English :

L’événement Commémoration du 8 mai Thuré a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne