A la rencontre de la conservatrice du Cap Romain, Brêche des Acadiens, Saint-Aubin-sur-Mer

A la rencontre de la conservatrice du Cap Romain 8 juillet – 27 août Brêche des Acadiens Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:30:00+02:00 – 2026-08-27T15:30:00+02:00

Le Cap Romain est une réserve naturelle depuis 1984. Cet été, la conservatrice viendra à votre rencontre et répondra aux questions sur le site protégé, son patrimoine naturel et historique, sa gestion… Vous la reconnaîtrez au logo vert sur sa tenue et à son grand cahier. Rdv sur la plage devant la falaise du Cap Romain !

(Sur place/1h) – Niveau 1

Brêche des Acadiens Brêche des Acadiens SAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.coeurdenacretourisme.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 97 30 41 »}]

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