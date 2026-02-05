Foire aux plantes Saint-Aubin-sur-Mer

Foire aux plantes

611 Rue de la Mer Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

2026-05-16

Au bord de la plage, sur la placette au rond-point, professionnels et amateurs mettent en vente leurs plus belles fleurs et autres plantes potagères.

Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour votre jardin ou le fleurissement de vos balcons.

Distribution de sachets de graines de lin par Alliance et Culture.

Vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à nous contacter, car certaines adresses mails ne semblent plus répondre.

Entrée libre .

English : Foire aux plantes

