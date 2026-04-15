Un chœur de chambre américain d’exception en concert Saint-Aubin-sur-Mer
Un chœur de chambre américain d’exception en concert Saint-Aubin-sur-Mer mercredi 13 mai 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Un chœur de chambre américain d’exception en concert
Église Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 21:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Une soirée musicale unique en Normandie avec 30 voix venues des États-Unis pour un concert exceptionnel dans un cadre chargé d’histoire
Un chœur de chambre américain d’exception en concert à Saint-Aubin-sur-Mer une soirée musicale unique en Normandie
30 voix venues des États-Unis pour un concert exceptionnel dans un cadre chargé d’histoire
Saint-Aubin-sur-Mer, 13 mai 2026 Le Westminster University Chamber Singers, ensemble vocal américain reconnu pour la finesse de ses interprétations et la pureté de son son choral, se produira en concert exceptionnel le mercredi 13 mai 2026 à 20h30 à l’Église de Saint-Aubin-sur-Mer.
Dirigé par Dr. Jane Fjeldsted, ce chœur de chambre composé d’une trentaine de chanteurs propose une expérience musicale raffinée où précision vocale, expressivité et tradition chorale américaine se rencontrent dans un programme d’une grande richesse artistique.
Une expérience musicale entre tradition et modernité
Ce concert proposera un programme inspiré des grandes traditions chorales, mêlant des œuvres de Mozart et Fauré à des compositions contemporaines de Dan Forrest, Craig Courtney ou encore Will Todd.
Alternant pièces a cappella et œuvres accompagnées, ce programme offrira au public une palette sonore riche et nuancée, portée par l’élégance et la sensibilité propres aux ensembles vocaux de chambre.
La subtilité des timbres, la cohésion de l’ensemble et l’intensité musicale promettent un moment suspendu, propice à l’émotion et à la découverte.
Un ensemble reconnu sur la scène internationale
Le Westminster University Chamber Singers rassemble des étudiants musiciens et chanteurs issus de parcours exigeants, tous engagés dans une démarche d’excellence artistique.
L’ensemble se produit régulièrement aux États-Unis et à l’international, avec des tournées récentes en Europe, notamment en Italie et en Autriche.
À sa tête, Jane Fjeldsted, cheffe de chœur et pédagogue reconnue, développe un travail artistique salué dans les milieux universitaires et professionnels.
Un concert dans un cadre patrimonial remarquable
Accueilli dans l’église de Saint-Aubin-sur-Mer, ce concert permettra au public de profiter d’une acoustique idéale, mettant en valeur la clarté et l’équilibre des voix.
Ce rendez-vous s’adresse autant aux amateurs de musique chorale qu’aux passionnés de musique sacrée et aux curieux en quête d’un moment musical d’exception dans un cadre authentique et intimiste.
Concert exceptionnel Westminster University Chamber Singers
Direction Dr. Jane Fjeldsted .
Église Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 08 67 73 22 contact@culturefrance.fr
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English : Un chœur de chambre américain d’exception en concert
A unique musical evening in Normandy with 30 voices from the United States for an exceptional concert in a setting steeped in history.
L’événement Un chœur de chambre américain d’exception en concert Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité
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