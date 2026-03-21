Balade découverte littorale à Saint-Aubin-sur-Mer, Office de tourisme, Saint-Aubin-sur-Mer

Balade découverte littorale à Saint-Aubin-sur-Mer 16 mai – 1 août Office de tourisme Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T15:30:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T17:45:00+02:00 – 2026-08-01T20:15:00+02:00

À marée basse, la plage révèle ses trésors !

Après quelques explications sur le haut de plage et sa laisse de mer, partez en famille à la découverte des petites bêtes qui se cachent sous les algues et parmi les rochers : crabes, bigorneaux, étrilles et bouquets… Christelle, guide conférencière, détaille chacune de vos découvertes (mode de vie, anecdotes, alimentation…) et vous sensibilise à une pêche à pied durable et responsable.

Visite pour adultes et enfants à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire, places limitées.

Tarif préférentiel dit bas carbone pour les visiteurs venus sur le lieu de vacances en mobilités douces (train, car, bus, vélo), un justificatif pourra vous être demandé lors de la vérification des billets.

Bottes ou chaussures fermées ne craignant pas l’eau de mer, obligatoire.

En cas d’imprévu météorologique, nous nous réservons le droit d’annuler sans préavis la visite.

(2km/2h30) – Niveau 2

Office de tourisme Office de tourisme Digue Favreau SAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://normandie-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f128681x128681b70425_fr-Balade-decouverte-littorale-SAINT-AUBIN-SUR-MER.aspx »}]

À marée basse, la plage révèle ses trésors ! Après quelques explications sur le haut de plage et sa laisse de mer, partez en famille à la découverte des petites bêtes qui se cachent sous les algu…