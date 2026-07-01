UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Vincent-sur-Jard

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Plage du Goulet Saint-Vincent-sur-Jard

lundi 13 juillet 2026 · Plage du Goulet · Saint-Vincent-sur-Jard

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Plage du Goulet
Adresse
Chemin des Roulettes
Ville
85520 Saint-Vincent-sur-Jard
Département
Vendée
Tarif

Saint-Vincent-sur-Jard

À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes

Plage du Goulet Chemin des Roulettes Saint-Vincent-sur-Jard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-19

  .

Plage du Goulet Chemin des Roulettes Saint-Vincent-sur-Jard 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 45 14 51  contact@trivalis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement À la rencontre de la Team Trivaoù Tournée des communes Saint-Vincent-sur-Jard a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

À voir aussi à Saint-Vincent-sur-Jard (Vendée)