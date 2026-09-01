A la rencontre de l’Iran, avec Lucie Azema rencontre suivie d’un moment musical Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

A la rencontre de l’Iran, avec Lucie Azema rencontre suivie d’un moment musical

39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Au programme le 10 septembre rencontre avec Lucie Azema (1h) + moment musical (musiques perses et orientales, 30 minutes) + dédicaces.

Le 10 septembre, partez à la rencontre de l’Iran, de son quotidien, sa culture, ses luttes aussi, avec Lucie Azema, remarquée notamment pour son très bel essai Les Femmes aussi sont du voyage , et qui a récemment publié Une saison à Téhéran aux éditions Les Corps conducteurs. Après la rencontre, 30 minutes de musiques perses et orientales sera proposé sur place pour prolonger le voyage, avec Paul Goillot au Ney et Pascal Maffre au Santoor.

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Voyageuse au long cours, Lucie Azema a vécu au Liban, en Inde, en Iran, en Turquie et en Italie. Elle est l’autrice de trois essais remarqués Les Femmes aussi sont du voyage (Flammarion), L’Usage du thé (Flammarion) traduits en plusieurs langues et Nous avons besoin d’un ailleurs qui n’existe pas (Champs / Flammarion)

L’autrice a vécu plusieurs années à Téhéran et livre dans Une saison à Téhéran un témoignage rare et précieux sur le quotidien en Iran, ses luttes, espoirs et traditions loin des clichés et des regards occidentaux.Elle y partage des scènes intimes et vibrantes fêtes de Norouz, poésie persane, secrets des cafés de Téhéran, hospitalité bouleversante, amour interculturel et émancipation féminine. Son regard affûté, nourri par l’apprentissage du persan, les perles linguistiques qu’elle glane en cours de route et les amitiés profondes, font de ce récit une invitation au dialogue et à l’ouverture. Lucie Azema y déconstruit les stéréotypes, donne la parole àla jeunesse iranienne, et dessine un pont entre histoire, littérature et vie moderne.

Une saison à Téhéran nous fait vivre l’Iran de l’intérieur ses couleurs, ses douleurs, ses renaissances. On y découvre une constellation de récits, de saveurs et de voix, portés par une plume sensible et engagée. .

39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 60

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L’événement A la rencontre de l’Iran, avec Lucie Azema rencontre suivie d’un moment musical Morlaix a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX