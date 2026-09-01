Kalligraphie, dialogues encrés entre l’inde et la france AADI Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Kalligraphie, dialogues encrés entre l’inde et la france

AADI 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

– UNE CONVERSATION CALLIGRAPHIQUE est une exposition unique réunissant 24 peintures calligraphiques qui explorent les liens entre les cultures française et indienne à travers l’art des écritures et de la calligraphie. L’exposition se compose d’une série d’œuvres de huit artistes indiens mettant en scène des calligraphies issues de langues et d’écritures régionales et nationales indiennes entrelacées d’éléments français afin de créer un dialogue interculturel inspirant.

> C’est la première fois que cette exposition sera présentée en France. .

AADI 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 16 79 27 83

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English :

L’événement Kalligraphie, dialogues encrés entre l’inde et la france Morlaix a été mis à jour le 2026-08-25 par OT BAIE DE MORLAIX