La Parenthèse du Musée La Virgule Morlaix mardi 1 septembre 2026.

Morlaix

La Parenthèse du Musée

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-01

Date(s) :

2026-09-01

John Peter Russel en 100 oeuvres

Par Claude-Guy Onfray, Président de l’association John et Marianna Russel

Tout public Réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement La Parenthèse du Musée Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX