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La Parenthèse du Musée La Virgule Morlaix

La Parenthèse du Musée La Virgule Morlaix mardi 1 septembre 2026.

Lieu : La Virgule

Adresse : 9 Rue de Paris

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : mardi 1 septembre 2026

Fin : mardi 1 septembre 2026

Tarif :

Morlaix

La Parenthèse du Musée

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-01

Date(s) :
2026-09-01

John Peter Russel en 100 oeuvres
Par Claude-Guy Onfray, Président de l’association John et Marianna Russel
Tout public Réservation obligatoire GRATUIT   .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09 

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English :

L’événement La Parenthèse du Musée Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX

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