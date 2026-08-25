Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix
vendredi 4 septembre 2026 · Théâtre du Pays de Morlaix · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies
Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04 20:45:00
Date(s) :
2026-09-04
Le Théâtre du Pays de Morlaix est ravi de vous accueillir le vendredi 4 septembre à partir de 18h30 pour vous présenter la saison 2026-2027.
Cette présentation sera suivie d’un spectacle Insomnies écrit et interprété par le conteur Pépito Matéo. .
Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies Morlaix a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- » Atelier linogravure Un temps breton » La Virgule Morlaix 25 août 2026
- Animation famille Blancs moutons 3-5 ans La Virgule Morlaix 26 août 2026
- Ciné-créatif Non-Non dans l’espace SEW Manufacture des Tabacs Morlaix 26 août 2026
- Course solidaire la montagne au coeur de la Bretagne légendaire. Morlaix 28 août 2026
- Animation famille Ecume de papier 4 ans et + La Virgule Morlaix 28 août 2026