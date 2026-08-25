Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Informations pratiques

Morlaix

Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:30:00

fin : 2026-09-04 20:45:00

Date(s) :

2026-09-04

Le Théâtre du Pays de Morlaix est ravi de vous accueillir le vendredi 4 septembre à partir de 18h30 pour vous présenter la saison 2026-2027.

Cette présentation sera suivie d’un spectacle Insomnies écrit et interprété par le conteur Pépito Matéo. .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

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English :

L’événement Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies Morlaix a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAIE DE MORLAIX