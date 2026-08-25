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AGENDA · Morlaix

Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

vendredi 4 septembre 2026 · Théâtre du Pays de Morlaix · Morlaix

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Théâtre du Pays de Morlaix
Adresse
27 Rue de Brest
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-04 20:45:00

Date(s) :
2026-09-04

Le Théâtre du Pays de Morlaix est ravi de vous accueillir le vendredi 4 septembre à partir de 18h30 pour vous présenter la saison 2026-2027.
Cette présentation sera suivie d’un spectacle Insomnies écrit et interprété par le conteur Pépito Matéo.   .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77 

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English :

L’événement Présentation de saison suivi du spectacle Insomnies Morlaix a été mis à jour le 2026-08-21 par OT BAIE DE MORLAIX

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