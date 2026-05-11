Ciné-créatif Non-Non dans l’espace SEW Manufacture des Tabacs Morlaix

Morlaix

Ciné-créatif Non-Non dans l’espace

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Au programme du ciné-créatif un programme de courts métrages (au tarif du cinéma) Non-Non dans l’espace (52 min), suivi par un moment créatif offert, dès 3/4 ans !

Ces rendez-vous proposés au SEW Manufacture des Tabacs par la librairie Dialogues, en partenariat avec le cinéma la Salamandre, permettent de prolonger l’expérience à la sortie de la séance ; de parler de ce que l’on vient de voir et aussi de développer sa créativité, en famille!

La librairie propose aussi, généralement, des livres et jeux en lien avec les films.

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Présentation du programme (2 courts métrages)

52 minutes

D’après les albums de la collection Non-Non, de Magali Le Huche, publié aux éditions Tourbillon.

Court métrage Non-Non rétrécit

Pauvre Non-Non ! Il pensait que cette journée allait être comme toutes les autres, avec un bon pique-nique et une grosse sieste dans sa chaise longue si confortable…Mais tout bascule à cause d’un coup de vent et d’un paquet de chips coincé dans un arbre immense. Grocroc sort la grosse artillerie une machine à rétrécir. Et c’est alors que Non-Non passe malencontreusement dans le rayon laser rétrécissant… et devient riquiqui comme une fourmi !

Court-métrages Non-Non dans l’espace

3… 2… 1… 0 ! Fin du compte à rebours, c’est l’heure d’aller planter le drapeau de Sous-Bois-Les-Bains sur la Lune ! Dans un nuage de fumée et d’étincelles, la fusée de Grocroc quitte l’orbite terrestre. En apesanteur dans l’espace, Non-Non, Magaïveur et les copains ont à peine le temps d’admirer le paysage qu’une pluie de météorites les fait dévier de leur trajectoire initiale et les envoie directement… sur une planète inconnue !

La rencontre avec Croâk, un petit homme vert, va transformer cette épopée spatiale en histoire d’amitié interplanétaire ! .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne

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English : Ciné-créatif Non-Non dans l’espace

L’événement Ciné-créatif Non-Non dans l’espace Morlaix a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX