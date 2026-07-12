UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morlaix

 » Atelier linogravure Un temps breton  » La Virgule Morlaix

mardi 25 août 2026 · La Virgule · Morlaix

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Virgule
Adresse
9 Rue de Paris
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

 » Atelier linogravure Un temps breton  »

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Atelier d’initiation à la linogravure, technique utilisée depuis le 20ème siècle dans les arts visuels. Nous vous donnerons l’occasion de créer et d’imprimer des motifs qui oscillent entre la pluie et le beau temps !

A partir de 14 ans Réservation obligatoire GRATUIT   .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement  » Atelier linogravure Un temps breton  » Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX

À voir aussi à Morlaix (Finistère)