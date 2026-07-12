» Atelier linogravure Un temps breton » La Virgule Morlaix
mardi 25 août 2026 · La Virgule · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
» Atelier linogravure Un temps breton »
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Atelier d’initiation à la linogravure, technique utilisée depuis le 20ème siècle dans les arts visuels. Nous vous donnerons l’occasion de créer et d’imprimer des motifs qui oscillent entre la pluie et le beau temps !
A partir de 14 ans Réservation obligatoire GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English :
L’événement » Atelier linogravure Un temps breton » Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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