A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 22 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur
BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Partez à la rencontre de Yohann Villanua, poète conteur, lors d’une balade musicale contée dans la montagne de Lesponne. Il y dira en musique son conte Idir, le cueilleur de voyelles , avant un goûter à la ferme du Hourc. Dès 7 ans.
Infos pratiques
Samedi 22 août 2026, départ 14h, retour 18h
RDV au parking du stade Marcel-Cazenave, Bagnères-de-Bigorre
À partir de 7 ans — prévoir une tenue de marche adaptée à la météo (repli prévu si nécessaire)
Inscription à l’Office de Tourisme Tourmalet Pic du Midi .
BAGNERES-DE-BIGORRE 2 Place Docteur Charles Lacoste Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71
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English :
Come meet Yohann Villanua, a poet and storyteller, on a musical storytelling walk in the Lesponne mountains. He’ll perform his story “Idir, the Vowel Gatherer” set to music, followed by a snack at the Hourc farm. Ages 7 and up.
L’événement A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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