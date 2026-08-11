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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

jeudi 13 août 2026 · Place des Thermes · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place des Thermes
Adresse
BAGNERES-DE-BIGORRE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

La balade à la fraîcheur du soir dans le vallon de Salut.
Durée 1h30 environ
Les enfants sont les bienvenus et le prix est libre.   .

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35 

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English :

A stroll in the cool of the evening through the Salut Valley.
Duration: about 1 hour and 30 minutes

L’événement Balade poétique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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