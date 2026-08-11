Balade poétique Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Balade poétique

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

La balade à la fraîcheur du soir dans le vallon de Salut.

Durée 1h30 environ

Les enfants sont les bienvenus et le prix est libre. .

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 31 35

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English :

A stroll in the cool of the evening through the Salut Valley.

Duration: about 1 hour and 30 minutes

L’événement Balade poétique Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle du Tourmalet |CDT65