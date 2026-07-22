Fabrication de produits ménagers BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
mardi 11 août 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Fabrication de produits ménagers
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-08-11
La Médiathèque Simone Veil vous invite à un atelier de fabrication de produits ménagers, animé par le SYMAT ! Le mardi 11 août, de 15h30 à 16h30, apprenez à réaliser vos propres produits d’entretien maison et repartez avec vos créations.
Atelier animé par le SYMAT, sur inscription (ou directement sur place)
Pensez à apporter vos contenants (3 bouteilles/bocaux en verre) pour repartir avec vos produits .
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
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English :
The Simone Veil Media Center invites you to a workshop on making household cleaning products, led by SYMAT! On Tuesday, August 11, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m., learn how to make your own homemade cleaning products and take your creations home with you.
L’événement Fabrication de produits ménagers Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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