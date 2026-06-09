Soirée en altitude à l’étape du berger Bagnères-de-Bigorre
Soirée en altitude à l’étape du berger Bagnères-de-Bigorre mercredi 12 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Soirée en altitude
à l’étape du berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Grillades au brasero face aux sommets pyrénéens pour des soirées conviviales en altitude. Réservation conseillée.
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à l’étape du berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44 etapeduberger@gmail.com
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English :
Grill on the brazier facing the Pyrenean peaks for convivial evenings at altitude. Reservations recommended.
L’événement Soirée en altitude Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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