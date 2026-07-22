Fabrication de produits cosmétiques BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Fabrication de produits cosmétiques

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:30:00

fin : 2026-07-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-28

La Médiathèque Simone Veil vous invite à un atelier de fabrication de produits cosmétiques, animé par le SYMAT ! Le mardi 28 juillet, de 15h30 à 16h30, apprenez à réaliser vos propres cosmétiques maison et repartez avec vos créations.

Atelier animé par le SYMAT, sur inscription (ou directement sur place)

Pensez à apporter vos contenants (2 petits pots en verre) pour repartir avec vos produits .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

The Simone Veil Media Library invites you to a workshop on making your own cosmetics, led by SYMAT! On Tuesday, July 28, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m., learn how to make your own homemade cosmetics and take your creations home with you.

L’événement Fabrication de produits cosmétiques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65