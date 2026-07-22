Fabrication de produits cosmétiques BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
mardi 28 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Fabrication de produits cosmétiques
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:30:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28
La Médiathèque Simone Veil vous invite à un atelier de fabrication de produits cosmétiques, animé par le SYMAT ! Le mardi 28 juillet, de 15h30 à 16h30, apprenez à réaliser vos propres cosmétiques maison et repartez avec vos créations.
Atelier animé par le SYMAT, sur inscription (ou directement sur place)
Pensez à apporter vos contenants (2 petits pots en verre) pour repartir avec vos produits .
BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Simone Veil Media Library invites you to a workshop on making your own cosmetics, led by SYMAT! On Tuesday, July 28, from 3:30 p.m. to 4:30 p.m., learn how to make your own homemade cosmetics and take your creations home with you.
L’événement Fabrication de produits cosmétiques Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Soirées Galactiques Estivales à la Maison du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 22 juillet 2026
- PIC DU MIDI – Soirée Galactique au Tourmalet, La Mongie, puis Col du Tourmalet, Bagnères-de-Bigorre 22 juillet 2026
- Rencontre avec les marmottes RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule Bagnères-de-Bigorre 23 juillet 2026
- Balade découverte familiale RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre 23 juillet 2026
- Bagnères, un soir Marché nocturne Rue V. Hugo, pl. de Strasbourg, pl. Lafayette Bagnères-de-Bigorre 23 juillet 2026