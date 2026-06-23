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Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre mardi 28 juillet 2026.

Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
4 Rue d'Alsace-Lorraine
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert d’été

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Concert gratuit avec Tri’Ad (Soul, jazz)
Esplanade de la médiathèque
Les Concerts d’été sont organisés par la Ville de Bagnères-de-Bigorre.

Juillet
Mardi 7 juillet
Pop Up (variétés internationales)

Mardi 14 juillet
Les Rogers Brass (fanfare en déambulation)

Mardi 21 juillet
Willo (blues, soul, folk)

Mardi 28 juillet
Tri’Ad (Soul, jazz)

Août

Mardi 4 août
Astragal (rock)

Mardi 11 août
Mood trio (variétés, pop, rock)

Mardi 18 août
Pialot de Cordas (musiques traditionnelles)

Mardi 25 août
Jakedom (pop)   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 08 05 

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English :

Free concert featuring Tri?Ad (Soul, jazz)
Esplanade in front of the library

L’événement Concert d’été Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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