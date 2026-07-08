Balade découverte familiale RDV à l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre
mardi 11 août 2026 · RDV à l'Office de Tourisme · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Balade découverte familiale
RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Balade découverte autour de la Mongie marmotte, torrent, lacs…découvrez la montagne en famille accompagnés de Benoit !
RDV à l’Office avec votre véhicule, prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la marche.
Places limitées, inscription sur place à l’Office de Tourisme de la Mongie
Le guide se réserve le droit d’annuler ou modifier la sortie en fonction de la météo .
RDV à l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 info@tourmaletpicdumidi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery hike around La Mongie: marmots, streams, lakes… Explore the mountains with your family, guided by Benoit!
Meet at the Tourist Office with your vehicle; be sure to wear shoes and clothing suitable for hiking.
Spaces are limited; sign up on-site at the La Mongie Tourist Office.
L’événement Balade découverte familiale Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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