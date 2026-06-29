Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert d’été

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Concert gratuit avec Mood trio (variétés, pop, rock)

Esplanade de la médiathèque

Les Concerts d’été sont organisés par la Ville de Bagnères-de-Bigorre.

Juillet

Mardi 7 juillet

Pop Up (variétés internationales)

Mardi 14 juillet

Les Rogers Brass (fanfare en déambulation)

Mardi 21 juillet

Willo (blues, soul, folk)

Mardi 28 juillet

Tri’Ad (Soul, jazz)

Août

Mardi 4 août

Astragal (rock)

Mardi 11 août

Mood trio (variétés, pop, rock)

Mardi 18 août

Pialot de Cordas (musiques traditionnelles)

Mardi 25 août

Jakedom (pop) .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue d’Alsace-Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 08 05

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English :

Free concert featuring Mood Trio (various genres, pop, rock)

Esplanade in front of the library

L’événement Concert d’été Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-23 par Pôle du Tourmalet |CDT65