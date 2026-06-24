A la rencontre des arbres Plourivo
A la rencontre des arbres Plourivo mercredi 12 août 2026.
Plourivo
A la rencontre des arbres
Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Savez-vous reconnaître les arbres ainsi que leurs feuilles ou leur écorce ? Découvrez la diversité des essences forestières et de leur feuillage de la forêt de Penhoat-Lancerf et apprenez à les identifier en utilisant des clés de détermination. A partir de 10 ans. .
Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A la rencontre des arbres Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Plourivo (Côtes-d'Armor)
- Balade à poney Les Chevaux du Coat Plourivo 6 juillet 2026
- Famille des bois Plourivo 8 juillet 2026
- Papouilles poneys Les Chevaux du Coat Plourivo 9 juillet 2026
- Atelier buissonnier dans la forêt Maison de l’estuaire Plourivo 9 juillet 2026
- Les landes au chant de l’engoulevent Maison de l’Estuaire Plourivo 10 juillet 2026