Plourivo

A la rencontre des arbres

Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Savez-vous reconnaître les arbres ainsi que leurs feuilles ou leur écorce ? Découvrez la diversité des essences forestières et de leur feuillage de la forêt de Penhoat-Lancerf et apprenez à les identifier en utilisant des clés de détermination. A partir de 10 ans. .

Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79

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English :

L’événement A la rencontre des arbres Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol