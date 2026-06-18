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Papouilles poney Plourivo

Papouilles poney Plourivo vendredi 14 août 2026.

Adresse : 14B Route de Coat Bruc

Ville : 22860 Plourivo

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Plourivo

Papouilles poney

14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:15:00

Date(s) :
2026-08-14

Séances ludique de découverte du poney. Enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.   .

14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76 

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English :

L’événement Papouilles poney Plourivo a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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