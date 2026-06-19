Cavalier d’extérieur Les Chevaux du Coat Plourivo
Cavalier d’extérieur Les Chevaux du Coat Plourivo mercredi 12 août 2026.
Plourivo
Cavalier d’extérieur
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Être à l’aise au trot en extérieur Le stage se déroule sur une journée entière. Balade le matin pour aller à la carrière de Plourivo (dans le bourg). Puis tir à l’arc à pied. Pique-nique le midi autour des chevaux. Tir à l’arc à cheval l’après-midi puis balade pour revenir aux chevaux du Coat. À partir de 10 ans. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
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English :
L’événement Cavalier d’extérieur Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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