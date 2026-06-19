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Cavalier d’extérieur Les Chevaux du Coat Plourivo

Cavalier d’extérieur Les Chevaux du Coat Plourivo mercredi 12 août 2026.

Lieu
Les Chevaux du Coat
Adresse
14B Route de Coat Bruc
Ville
22860 Plourivo
Département
Côtes-d'Armor
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Plourivo

Cavalier d’extérieur

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Être à l’aise au trot en extérieur Le stage se déroule sur une journée entière. Balade le matin pour aller à la carrière de Plourivo (dans le bourg). Puis tir à l’arc à pied. Pique-nique le midi autour des chevaux. Tir à l’arc à cheval l’après-midi puis balade pour revenir aux chevaux du Coat. À partir de 10 ans.   .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76 

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English :

L’événement Cavalier d’extérieur Plourivo a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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