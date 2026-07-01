A la rencontre des chauves-souris, parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire, Châteauneuf-sur-Loire
jeudi 9 juillet 2026 · parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire · Châteauneuf-sur-Loire
Informations pratiques
A la rencontre des chauves-souris Jeudi 9 juillet, 20h00 parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire Loiret
Gratuit, sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00
À la tombée de la nuit, les chauves-souris s’éveillent et partent à la chasse aux insectes ! Observons et écoutons les à l’aide d’un détecteur à ultrasons pour partir à la découverte de ces petits mammifères fragiles et peu connus.
Lieu de RDV transmis lors de la réservation.
parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-rencontre-des-chauves-souris »}]
À la tombée de la nuit, les chauves-souris s’éveillent et partent à la chasse aux insectes !
Guillaume CAEL