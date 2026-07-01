A la rencontre des chauves-souris, parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire, Châteauneuf-sur-Loire

Informations pratiques

A la rencontre des chauves-souris Jeudi 9 juillet, 20h00 parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire Loiret

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T20:00:00+02:00 – 2026-07-09T22:30:00+02:00

À la tombée de la nuit, les chauves-souris s’éveillent et partent à la chasse aux insectes ! Observons et écoutons les à l’aide d’un détecteur à ultrasons pour partir à la découverte de ces petits mammifères fragiles et peu connus.

Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

parc naturel départemental de châteauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-Loire Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-rencontre-des-chauves-souris »}]

À la tombée de la nuit, les chauves-souris s’éveillent et partent à la chasse aux insectes !

Guillaume CAEL