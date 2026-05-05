A la rencontre des cigognes et des oiseaux du marais, Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques, Canapville

A la rencontre des cigognes et des oiseaux du marais Dimanche 24 mai, 09h00 Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T11:30:00+02:00

En cheminant sur un sentier puis dans le calme partons à la découverte des Cigognes blanches, venez découvrir cet échassier dans le marais.

(5km/2h30) – Niveau 2

Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques Croisement de la gare et de la route de Trouville CANAPVILLE Canapville 14800 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 36 58 08 »}, {« type »: « email », « value »: « loic.nicolle@gmail.com »}]

En cheminant sur un sentier puis dans le calme partons à la découverte des Cigognes blanches, venez découvrir cet échassier dans le marais. (5km/2h30) – Niveau 2