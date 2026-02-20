Concert de jazz Moulin de Belle-Ile Canapville
Moulin de Belle-Ile Lieu-dit Belle-Ile Canapville Orne
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 21:50:00
2026-06-20
Dans le cadre exceptionnel du Moulin de Belle Ile, tout au bord de la Touques, concert de Jazz par le big-band Ecoutes-Jazz-Band, dirigé par Richard Silbermann.
> Buvette et restauration rapide sur place à partir de 18h30 .
