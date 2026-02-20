Concert de jazz Moulin de Belle-Ile Canapville

Concert de jazz

Moulin de Belle-Ile Lieu-dit Belle-Ile Canapville Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 21:50:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre exceptionnel du Moulin de Belle Ile, tout au bord de la Touques, concert de Jazz par le big-band Ecoutes-Jazz-Band, dirigé par Richard Silbermann.

> Buvette et restauration rapide sur place à partir de 18h30 .

Moulin de Belle-Ile Lieu-dit Belle-Ile Canapville 61120 Orne Normandie +33 6 20 33 51 37

