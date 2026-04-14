Papillons et autres petites bêtes du marais de la Touques, Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques, Canapville

Papillons et autres petites bêtes du marais de la Touques Vendredi 10 juillet, 09h30 Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T11:30:00+02:00

Au cœur du marais de la Touques, des prairies humides, venez en famille découvrir et observer de nombreuses espèces de petites bêtes ; papillons, libellules… mais aussi les animaux aquatiques des mares et ruisseaux. Équipé de jumelles, de boîtes loupes et de filets, venez découvrir et identifier toutes les richesses de ce site.

Jeune public

Réservation obligatoire : escapadesnature.lpst@gmail.com

(2-3 km/2h) – Niveau 1

Parking de l’espace naturel sensible du marais de la Touques Parking de l’espace naturel sensible du marais de la TouquesPas de descriptionCANAPVILLE Canapville 14800 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « escapadesnature.lpst@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lespiedssurterre-eedd.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 99 21 33 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/joPrBtHSKpkTHQjf6 »}] [{« link »: « mailto:escapadesnature.lpst@gmail.com »}]

Au cœur du marais, venez observer de nombreuses espèces d’oiseaux, mais aussi les petites bêtes dans les prairies humides et les animaux aquatiques des mares. (2-3 km/2h) – Niveau 1